Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –
L'Italia scende in campo ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, martedì 16 settembre, l'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta il Belgio – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nella seconda giornata della manifestazione. Nelle Filippine, gli azzurri hanno già battuto all'esordio l'Algeria con un netto 3-0, risultato che li ha proiettati al primo posto del gruppo F a 3 punti e a pari merito proprio con il Belgio. L'Italia arriva al torneo da campione in carica e dovrà difendere il titolo vinto nel 2022.  Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi alle 15.30. Le partite del torneo maschile sono trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su Rai Play, gratis, sulla piattaforma di Dazn e su Vbtv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2025

