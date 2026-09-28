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Italia avanti 3-0 a fine primo tempo, i tifosi della Turchia contro Montella: “Dimissioni”

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(Adnkronos) – Primo tempo da dimenticare per la Turchia nella sfida di Nations League contro l'Italia, in programma oggi, lunedì 28 settembre, a Bursa. La nazionale guidata dal commissario tecnico Vincenzo Montella è sprofondata subito sotto nel punteggio, trafitta in avvio dal gol di Alessandro Bastoni. Un colpo che ha aperto la strada a una serata complicata per i padroni di casa. Dopo pochi minuti è arrivato poi anche il raddoppio firmato da Davide Frattesi, prima del tris di Michael Kayode, che ha aggravato ancor di più la situazione con il 3-0 maturato solo dopo 27 minuto di gioco. A quel punto, è esplosa la contestazione dei tifosi di casa. Dagli spalti sono partiti fischi e cori sempre più rumorosi, fino alla richiesta netta nei confronti del tecnico campano: "Dimissioni". Una richiesta forse esagerata considerando l'ottimo percorso di Montella alla guida della nazionale turca, portata pochi mesi fa alla promozione nella divisione A della Nations League e soprattutto alla qualificazione ai Mondiali, 24 anni dopo l'ultima volta.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Settembre 2026

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