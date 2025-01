Italia-Arabia Saudita, Meloni: “Intese per circa 10 miliardi di dollari”

(Adnkronos) – Siglati patti commerciali per "circa 10 miliardi di dollari". E' quanto annuncia la premier Giorgia Meloni nel corso del suo intervento alla tavola rotonda di alto livello Italia-Arabia Saudita ad Al-Ula. "Siamo tutti consapevoli che la relazione tra i sistemi economici italiano e saudita ha molti margini di crescita: è nostro comune interesse fare un salto di qualità" aggiunge la premier che oggi ha incontrato il principe ereditario saudita bin Salman. "C'è un enorme potenziale non sfruttato nella nostra cooperazione, e questa visita può aprire una fase completamente nuova nella nostra partnership. Per questo, abbiamo elevato le nostre relazioni bilaterali al livello della partnership strategica". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Gennaio 2025