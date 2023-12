Italia-Albania, Corte costituzionale di Tirana sospende accordo sui migranti

(Adnkronos) – Battuta d'arresto per l'accordo Italia-Albania sui migranti. La Corte costituzionale di Tirana ha accolto due ricorsi presentati dall'opposizione del Partito democratico di Sali Berisha e ha sospeso le procedure di ratifica in Parlamento dell'accordo, come riferiscono i media locali. L'accordo firmato da Edi Rama e Giorgia Meloni il 6 novembre scorso avrebbe dovuto essere ratificato domani dal Parlamento di Tirana. La Corte costituzionale, dopo aver accolto i ricorsi, si riunirà per prendere una decisione il 18 gennaio alle 10. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2023