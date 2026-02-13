Italia-Africa, Meloni: “Cooperazione da pari a pari, no ad approccio paternalistico”

(Adnkronos) – "È la prima volta nella storia che questo vertice si svolge nel continente africano". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aperto ad Addis Abeba i lavori del vertice Italia-Africa, sottolineando la centralità strategica del rapporto con i Paesi africani. Una scelta definita "non casuale", ma simbolo della rilevanza che l'Italia attribuisce alla cooperazione politica, economica e istituzionale con il continente. "Due anni fa, quando ho avuto l'onore di ospitarvi a Roma, abbiamo assunto un impegno molto ambizioso" ha proseguito la presidente del Consiglio, rivolgendosi ai leader africani presenti, e spiegando di voler "scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni, costruire un modello completamente diverso di cooperazione, fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproco". Una cooperazione da pari a pari, precisa, "lontana da qualsiasi tentazione predatoria, ma anche dall'approccio paternalistico che per lungo tempo ha distorto i rapporti tra l'Africa, l'Europa, l'Occidente". Il Piano Mattei per l'Africa a "oggi viene riconosciuto non più come una iniziativa italiana, ma come una strategia di respiro internazionale". E questo, ricorda, "è stato possibile grazie alle sinergie strutturate che abbiamo costruito insieme alle agenzie delle Nazioni Unite, alla Ue, all'Unione africana, al G7". "In questi due anni" con il Piano Mattei "abbiamo avviato e concluso progetti concreti di grande impatto sociale, mobilitando miliardi di euro tra risorse pubbliche e risorse private". Lo abbiamo fatto dando "concretezza a un metodo che coinvolge le energie migliori del popolo italiano in un gioco di squadra che svalorizza tutto il sistema Italia". A giugno si terrà, poi, un vertice con la Nigeria per un piano di istruzione. "Abbiamo lanciato insieme alla Nigeria e in partenariato con la Global Partnership for Education la campagna per raccogliere 5 miliardi di dollari e migliorare la qualità dell'istruzione per 750 milioni di bambini in oltre 91 nazioni" annuncia Meloni. Un "tema su cui sarò felice di copresiedere a giugno un vertice a Roma con il presidente Tinupo". "Riaffermo la determinazione dell'Etiopia ad approfondire la cooperazione strategica con l'Italia e con tutto il continente africano" dichiara il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali. "Insieme possiamo costruire un nuovo rapporto tra Italia e Africa basato sulla dignità, non sulla dipendenza, sulla cooperazione e sulle prospettive comuni, guardando al futuro e non al passato. Un futuro che costruiremo insieme". "Il Piano Mattei si allinea perfettamente con le priorità dell'Etiopia, integrando la nostra agenda per la crescita nazionale, che include energie rinnovabili, agricoltura intelligente e infrastrutture". "Il nostro bene più prezioso è il nostro popolo: l'Africa è ambiziosa, giovane, pronta a innovare, pronta a guidare. Investendo nello sviluppo di queste competenze possiamo creare posti di lavoro, trattenere talenti e affrontare le sfide di domani. Combinando la creatività dell'Africa con l'esperienza, la tecnologia e il capitale europeo, possiamo generare soluzioni che garantiscano prosperità al nostro continente", ha proseguito il primo ministro. "Il partenariato Italia-Africa dimostra che la cooperazione può restare equilibrata e proiettata al futuro. Affrontare il problema migratorio aiuta a sbloccare il potenziale africano, investire in tecnologie ci consente di crescere insieme", conclude.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Febbraio 2026