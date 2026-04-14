IT: Tosi (Zendesk), ‘collaborazione tra Ai e agenti umani centrale in nostra piattaforma’

(Adnkronos) – "Zendesk è una piattaforma che serve per gestire customer service ed employee service mettendo al centro la collaborazione tra Ai e agenti umani. Lo facciamo attraverso diverse modalità: la prima è l'utilizzo delle Ai agent, con un modello di prima risposta. Se, talvolta, questo non è del tutto esaustivo, subentrano gli operatori umani con il 'superpotere' della tecnologia Copilot. L'idea resta dunque sempre quella di unire la tecnologia con la componente umana, che resta al centro delle aziende". Lo afferma Stefano Tosi, enterprise account executive Zendesk, intervenendo all'edizione 2026 del Forum Information Technology di Comunicazione Italiana oggi a Milano, l'appuntamento di riferimento per le relazioni tra persone e tecnologie all'interno delle organizzazioni.

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Pubblicato il 14 Aprile 2026