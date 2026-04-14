Sostenibilità

IT: Bazzi (Assist Digital), ‘nostra forza è competenza e capacità riorganizzativa’

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(Adnkronos) – "Quello della relazione tra persone e tecnologia non nasce con l'intelligenza artificiale, ma è nato con l'evoluzione dell'uomo. Pensiamo, ad esempio, all'industrializzazione o all'ingresso del computer in azienda. Questi passaggi hanno in sé sia un aspetto tecnico che culturale e organizzativo. Assist Digital risponde a queste esigenze con una forte competenza tecnica sulle soluzioni e sulle loro evoluzioni, che oggi tracciano una curva esponenziale, e con una capacità organizzativa che fa in modo di introdurre la tecnologia ridisegnando al tempo stesso ruoli e responsabilità nei processi dell'organizzazione. Infine, bisogna aiutare le persone ad adottare nuovi modi di lavorare grazie al digitale". Sono le parole di Alberto Bazzi, head of Cx strategy & technology Assist Digital, in occasione dell'edizione 2026 del Forum Information Technology di Comunicazione Italiana oggi a Milano, l'appuntamento annuale di riferimento per l'It e le nuove intelligenze digitali. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Aprile 2026

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