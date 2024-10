IT-Alert, prosegue test ai Campi Flegrei: come funziona oggi

(Adnkronos) –

Oggi i cittadini che lo desiderano potranno partecipare al test di allontanamento assistito dalla zona rossa seguendo le indicazioni dei propri comuni. Come si legge sul sito della Regione Campania si tratta di un test a scala reale del piano di allontanamento dei cittadini. Le persone iscritte all'esercitazione saranno trasferite dalle aree di Attesa dei Comuni alle aree di Incontro situate fuori dalla zona Rossa. Le aree di Attesa, come è noto, sono le aree individuate dai Piani Comunali di Protezione Civile, dalle quali, in caso di necessità, partirebbero i cittadini della zona Rossa per il trasferimento assistito nelle Regioni gemellate. In questa esercitazione saranno attivate 13 aree di Attesa: 4 a Napoli, 2 a Pozzuoli, 2 a Bacoli, 1 a Monte di Procida, 2 a Quarto, 1 a Marano e 1 a Giugliano. Le aree di Incontro sono, invece, le aree, individuate dalla Regione Campania, da cui la popolazione che si è allontanata dalla zona Rossa prosegue poi verso i punti di prima accoglienza. Nell'esercitazione in programma vengono testate 5 di queste aree. L’allontanamento dei cittadini dalle aree di Attesa comunali alle aree di Incontro viene organizzato con autobus regionali a cura della Protezione Civile della Regione Campania con il supporto dell’Agenzia regionale ACaMIR. Le attività esercitative terminano nel pomeriggio . Il messaggio arrivato ieri a chi si trovava nel territorio della Regione Campania sui propri telefoni cellulari è stato: TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST TEST TEST Campi Flegrei Exercise 2024. This is an IT-alert TEST MESSAGE. There is an ongoing SIMULATION of possible volcanic activity at Campi Flegrei. To learn what message you will receive in case of real danger and fill out the survey, go to www.it-alert.gov.it/en TEST TEST A causa del fenomeno dell’overshooting il messaggio potrà essere ricevuto anche dagli utenti che si trovano nelle regioni confinanti o limitrofe alla Campania. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Ottobre 2024