IT-alert, come funziona e come disattivarlo su iPhone e Android: tutto quello che c’è da sapere

(Adnkronos) – Test IT-alert oggi mercoledì 27 settembre nel Lazio e in Liguria. Ieri 26 settembre è stato il turno di Abruzzo e Provincia Autonoma di Trento. I test sono iniziati a giugno e si concluderanno a ottobre con la Provincia Autonoma di Bolzano. Ma cos'è questo nuovo sistema di allarme pubblico e come funziona? E' possibile disattivarlo? E se ho la modalità aereo, il messaggio mi arriva lo stesso? IT-alert si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale, non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente – maremoto generato da un sisma; collasso di una grande diga; attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli; incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica; incidenti rilevanti in determinati stabilimenti; precipitazioni intense – a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo. Il messaggio viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso e abbia un cellulare attivo. Per ricevere un messaggio IT-alert non è necessario scaricare alcuna app né registrarsi online. In alcuni casi però potrebbe essere necessaria una preventiva verifica della configurazione del dispositivo come nel caso sia stato effettuato il ripristino di un back up o se si sta utilizzando una vecchia versione del sistema operativo. Per ricevere un messaggio IT-alert il dispositivo deve essere acceso e deve avere campo. Potrebbe non suonare se con suoneria silenziata. In base alla tipologia e all’implementazione, è possibile ricevere IT-alert sullo smartwatch, se collegato al dispositivo principale o se dotato di una micro sim. Stesso discorso vale per il tablet. Mentre non è possibile riceverlo su pc. E' possibile disattivare la ricezione delle notifiche. Con iOS per non ricevere le notifiche sullo smartphone Apple basta andare su Impostazioni, Notifiche e Disattivare la funzione IT-Alert nella sezione 'Avvisi di emergenza'. Per la fase di test il discorso può essere diverso e può essere necessario disattivare anche la voce 'Avvisi di prova' oppure 'Messaggio di test'. Per disattivare il servizio IT-Alert su Android si va sempre su Impostazioni, poi su Sicurezza ed emergenza o Password e Sicurezza, Allarmi pubblici o Avvisi di emergenza. Nella sezione 'Avvisi' c'è IT-Alert, che si può disattivare togliendo il flag. IT-alert non comporta nessuna compromissione dei livelli di privacy, si legge sul sito. Nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene in alcun modo trattato (raccolto, archiviato, consultato, ecc.). Infatti, i messaggi IT-alert viaggiano attraverso il sistema di cell-broadcast. Questa tecnologia consente agli operatori telefonici di inviare messaggi a chiunque – indistintamente e impersonalmente – si trovi in prossimità dell’area interessata coperta da specifiche celle di trasmissione della rete cellulare di uno specifico territorio, si legge ancora. Il sistema è unidirezionale (dall’operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato di ritorno o feedback dai cellulari raggiunti. Ciò significa che nessun dato personale di chi riceve il messaggio viene trattato in alcun modo dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’operatore telefonico di riferimento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Settembre 2023