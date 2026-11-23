(Adnkronos) – “Una leonessa si aggira in città, non uscite di casa”. Paura alla periferia di Istanbul, dove il felino è stato avvistato mentre si aggirava tra le aree verdi del quartiere di Uskumruköy, nella zona settentrionale della parte europea della città. L’allarme è scattato domenica sera, 22 novembre, dopo la segnalazione di un residente. La presenza dell’animale è stata successivamente riscontrata anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

In una nota diffusa sui social media, l’ufficio del governatore di Istanbul ha dichiarato che “la posizione del leone è stata individuata e sono state adottate le misure necessarie per catturarlo vivo. Sul posto sono intervenuti polizia, gendarmi, personale della Direzione dei Parchi Nazionali e veterinari specializzati.

Le ricerche, concentrate in una zona boschiva, proseguono anche con l’ausilio di droni e telecamere termiche, che hanno consentito di individuare la posizione dell’animale.

Nel frattempo, il sindaco del distretto di Sarıyer, Oktay Aksu, ha chiesto ai residenti della zona a non uscire di casa, sia per evitare possibili aggressioni sia per non ostacolare le operazioni. “Chiediamo ai residenti di non uscire di casa, sia per mantenere la sicurezza che per proteggere l’animale”, ha dichiarato, dopo avere spiegato che il leone era presumibilmente tenuto in cattività in un’abitazione privata.

In Turchia, la detenzione privata di animali selvatici pericolosi come i leoni non è consentita al di fuori delle strutture autorizzate. La priorità delle squadre impegnate nelle ricerche è ora mettere in sicurezza l’area e recuperare l’animale senza ferirlo.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026