Attualità

Israele, via libera del governo a 19 nuove colonie in Cisgiordania

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del ministro della Difesa Israel Katz per 19 nuove colonie in Cisgiordania. Negli ultimi tre anni sono state in tutto 69 i nuovi insediamenti approvati.  "Su questo terreno blocchiamo l'istituzione di uno Stato palestinese terrorista. Continueremo a sviluppare, costruire e a insediarci sulla tera del nostro patrimonio ancestrale", ha annunciato Smotrich.  Intanto sul fronte del piano di pace per Gaza di Donald Trump, il suo inviato speciale Steve Witkoff annuncia progressi in un post su X dopo i colloqui con gli inviati di Egitto, Qatar e Turchia. "In questo contesto, sosteniamo la creazione e l'operatività a breve termine del Consiglio per la pace, una amministrazione di transizione della Striscia di Gaza per la sicurezza, i civili e la ricostruzione", ha aggiunto, riferendosi a uno dei venti punti del piano.   
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ucraina, Macron e il colloquio con Putin. Eliseo: “Mosca è disponibile”

35 minuti fa

Ballando, D’Urso ‘festeggia’ con Fognini: “Siamo i primi degli ultimi”

44 minuti fa

A Ballando vincono Delogu e… il televoto: come hanno votato giuria e pubblico

1 ora fa

Palermo, spari dall’auto in pieno centro: ferita una donna di 33 anni

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio