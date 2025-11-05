Israele: “Ultimo corpo restituito è dell’ostaggio americano Itay Chen”

(Adnkronos) – Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno confermato l'identificazione del corpo dell'ostaggio restituito martedì da Hamas. Si tratta del soldato Itay Chen, cittadino israeliano e statunitense, rapito dai militanti palestinesi durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. Chen, all'epoca del rapimento 19enne, era l'ultimo ostaggio ucciso rimasto nella Striscia di Gaza con cittadinanza americana. Aveva inviato un ultimo messaggio ai suoi genitori all'inizio dell'offensiva. L'esercito israeliano ha annunciato la sua morte nel marzo 2024, specificando che era deceduto in combattimento e che il suo corpo era stato trasportato a Gaza. Chen rappresenta il 21esimo ostaggio deceduto i cui resti sono stati consegnati da Hamas a Israele dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza. L'ala armata di Hamas ha comunicato martedì che il corpo è stato recuperato nel "quartiere di Shujaiya a est di Gaza City durante le operazioni di ricerca e scavo in corso all'interno della linea gialla", riferendosi al confine che delimita le posizioni militari israeliane all'interno di Gaza.

Pubblicato il 5 Novembre 2025