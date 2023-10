Israele, “uccisa Jamila al-Shanti: prima donna ai vertici di Hamas”

(Adnkronos) – Sarebbe stata uccisa in un raid israeliano nella Striscia di Gaza Jamila al-Shanti, vedova del cofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi e prima donna ad arrivare, nel 2021, nell'ufficio politico del gruppo responsabile del terribile attacco del 7 ottobre in Israele. Lo riferisce il Times of Israel che rilancia notizie diffuse da media affiliati a Hamas a Gaza precisando che non vengono forniti dettagli sul luogo in cui sarebbe avvenuto il raid all'alba di oggi. Anche il Jerusalem Post rilancia la notizia arrivata da media legati a Hamas dell'uccisione di Jamila Abdallah Taha al-Shanti, che era nel Consiglio legislativo palestinese. Al-Shanti, 68 anni, aveva fondato il movimento femminile di Hamas, ricorda la stampa israeliana, mentre al-Rantisi venne ucciso nell'aprile del 2004 in un raid israeliano durante la Seconda Intifada. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Ottobre 2023