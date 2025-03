Israele, tregua scaduta: Hamas dice no a estensione prima fase dell’accordo

(Adnkronos) –

Scaduta oggi, 1 marzo, la tregua tra Israele e Hamas che ha respinto la "formulazione" di Israele per un'estensione della prima fase dell'accordo. Lo ha reso noto il portavoce del gruppo, Hazem Qassem, aggiungendo che non ci sono trattative in corso per una seconda fase del cessate il fuoco. Una situazione che preoccupa il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres che ha esortato sia Israele sia Hamas a rispettare l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sottolineando l'importanza dei prossimi giorni. "L'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi deve essere mantenuto – ha dichiarato Guterres in comunicato alla vigilia della scadenza della prima fase del cessate il fuoco – I prossimi giorni sono critici. Le parti non devono lesinare gli sforzi per evitare una rottura dell'accordo". Secondo i termini dell'accordo, i combattimenti devono rimanere sospesi finché entrambe le parti continuano a negoziare per la seconda fase. Secondo quanto riferito da fonti alla dopa, Hamas avrebbe rifiutato un'estensione della prima fase, insistendo invece per passare direttamente alla seconda. La seconda fase del cessate il fuoco è destinata a porre definitivamente fine alla guerra di Gaza, con il rilascio da parte di Hamas di tutti gli ostaggi rimasti e il completamento del ritiro dell'esercito israeliano da Gaza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Marzo 2025