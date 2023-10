Israele, paura per inviato Tg1: esplode razzo in diretta – Video

(Adnkronos) – L'inviato del Tg1 Matteo Alviti stava raccontando in diretta come alcuni razzi siano caduti a poca distanza dall'auto della troupe ad Ashkelon, in Israele, quando un nuovo lancio di razzi da parte di Hamas ha interrotto il collegamento. L'inviato aveva mostrato le immagini dell'auto colpita dalle schegge e stava spiegando come alle 17 in punto siano partiti più di centi razzi Qassam sulla città. Poi sono suonate le sirene e la linea è saltata. Poco più tardi il collegamento è stato ripreso. Sia l'inviato che la troupe sono salvi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Ottobre 2023