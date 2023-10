Israele-Palestina, “rafforzare vigilanza su obiettivi in Italia”: la circolare

(Adnkronos) – In Italia, alla luce dei fatti accaduti in Israele, "si rende necessario rafforzare i servizi di vigilanza e controllo del territorio a carattere generale e sensibilizzare con effetto immediato le misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, culturali, economici e commerciali israeliani, ebraici e palestinesi e di ogni altro sito e/o interesse ritenuto a rischio per la circostanza". E’ la raccomandazione contenuta in una circolare firmata dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, nella quale si esorta inoltre a "implementare al massimo l'attività informativa, al fine della tempestiva attuazione di ogni altra misura idonea a prevenire il compimento di illegalità e a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Ottobre 2023