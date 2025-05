Israele, nuovi attacchi in Siria. Idf: “Intercettato missile lanciato da Yemen”

(Adnkronos) –

Israele ha colpito bersagli in Siria la notte scorsa. A darne notizia è stata l'agenzia di stampa siriana Sana, precisando che l'attacco si è concentrato sulla località di Shathah, nella provincia nordoccidentale di Hama, dove quattro persone sono rimaste ferite. I raid israeliani hanno anche colpito i sobborghi di Damasco, dove è rimasto ucciso un civile siriano. La notizia degli attacchi è stata confermata dai militari israeliani. Secondo un portavoce sono stati attaccati bersagli militari, tra cui infrastrutture missilistiche e armi antiaeree. Lo riporta 'Ha'aretz'. “L'Idf continuerà ad agire come necessario per proteggere i cittadini dello Stato di Israele”, si legge in un comunicato. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato che gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato oltre 20 attacchi aerei su obiettivi militari in tutta la Siria, nella più intensa ondata di attacchi di quest'anno. Un missile proveniente dallo Yemen è stato invece intercettato dalle difese aeree israeliane. A darne notizia è il Times of Israel. Le sirene sono suonate nelle regioni di Gerusalemme e Modi'in e nel sud del paese dopo che l'esercito ha identificato il lancio di missili dallo Yemen. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha deciso nella serata di ieri di espandere le operazioni a Gaza. Diverse brigate di riserva delle Forze di difesa verranno mobilitate e l'ottava divisione di fanteria sarà dispiegata. A scriverne è il Jerusalem Post, sottolineando come al momento Israele non stia pianificando una manovra su larga scala, nella speranza di ottenere un altro accordo per il ritorno a casa dei 59 ostaggi. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato all'inizio della settimana che attualmente si ritiene che meno di 24 ostaggi, meno della metà del numero di ostaggi detenuti, siano ancora vivi. Una fonte citata da N12 – si legge sul sito del quotidiano – afferma che la guerra continuerà probabilmente per tutto il 2025 e che l'esercito è a corto di 10mila soldati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2025