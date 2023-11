Israele, Netanyahu: “Non vogliamo occupare Gaza”. Da oggi tregua quotidiana di 4 ore

(Adnkronos) – "Israele non cerca di conquistare, occupare o governare Gaza”. Lo ha affermato, secondo le ultime news di oggi 10 novembre 2023, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista a Fox News, sottolineando però che sarà necessaria “una forza credibile” per porre fine al dominio di Hamas sul territorio. “Ciò che vogliamo vedere è una Gaza smilitarizzata, deradicalizzata e ricostruita”, ha affermato. “Dobbiamo distruggere Hamas, non solo per il nostro bene, ma per il bene di tutti”. Il suo commento arriva giorni dopo aver suggerito che Israele manterrà il controllo su Gaza indefinitamente dopo la fine della guerra contro Hamas, affermando che il suo Paese si assumerà la “responsabilità generale della sicurezza” del territorio. Israele ha accettato di impegnarsi in una tregua quotidiana di quattro ore nella guerra contro Hamas, nel nord della Striscia di Gaza, per permettere l'assistenza umanitaria e la fuga dei civili. Gli israeliani daranno un preannuncio di tre ore prima delle pause e ci saranno due corridoi umanitari che consentiranno alle persone di fuggire. Da parte sua il braccio armato della Jihad Islamica palestinese, le Brigate al-Quds, ha annunciato la disponibilità a rilasciare due ostaggi israeliani per motivi umanitari e medici. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2023