Israele, Netanyahu lascia ospedale contro parere dei medici e va in Parlamento

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato stamattina l'ospedale di Gerusalemme dove due giorni fa è stato sottoposto a un intervento alla prostata per essere presente a un voto in Parlamento sul bilancio. Secondo il sito Walla, Netanyahu è uscito dall'ospedale nonostante le obiezioni dei medici a causa di quella che una fonte della coalizione ha definito "l'opposizione sconsiderata del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir". Il Times of Israel ha scritto che il premier è apparso in aula pallido e stanco. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Dicembre 2024