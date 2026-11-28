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Gadi Eisenkot accelera. E Benjamin Netanyahu apre a un incontro per formare un governo di unità nazionale. Il premier israeliano e il leader di Yashar si sono sentiti telefonicamente e hanno concordato di incontrarsi domani alle 10 (le 9 italiane) all’hotel Dan Accadia, vicino Tel Aviv. Lo ha reso noto il Likud, citato da Ynet.

“L’unità di cui Israele ha bisogno, che sono disposto a perseguire e per cui sono disposto a pagare un prezzo politico – è l’unità fra i cittadini israeliani sulla base di valori comuni”, ha dichiarato Eisenkot

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Pubblicato il 28 Novembre 2026