Israele, Netanyahu ai militari: “Siete pronti? Prossima fase sta arrivando”

(Adnkronos) – "Siete pronti? La prossima fase sta arrivando". Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu, in un incontro con i soldati al confine con la Striscia di Gaza, secondo quanto riferito dal suo ufficio, che ha allegato un video che mostra il premier parlare con i militari. A sette giorni dall'attacco di Hamas, Netanyahu ha visitato i kibbutz di Be'eri e Kfar Azza, al confine con la Striscia di Gaza, fra le comunità che hanno pagato il più alto tributo di sangue e dove si sono registrate terribili atrocità. Secondo quanto riferiscono i media locali, Netanyahu ha incontrato i militari dispiegati nell'area. Secondo quanto riferito dal suo ufficio dopo che Netanyahu ha lasciato l'aerea, il premier "ha camminato tra le rovine delle case dove è avvenuto questo terribile massacro". ''Porteremo avanti questa guerra per sradicare Hamas e raggiungeremo la vittoria. Ci vorrà del tempo, ma arriveremo alla fine di questa guerra più forti che mai'', ha dichiarato ieri Netanyahu aggiungendo: "I nostri nemici hanno appena iniziato a pagare il prezzo" del massacro effettuato da Hamas, "è solo l'inizio", ha aggiunto. Il premier israeliano ha quindi affermato che "stiamo ricevendo grande sostegno internazionale'' e ha ricordato i suoi colloqui con il presidente americano Joe ''Biden e altri leader del mondo'', oltre che l'incontro con il Segretario di Stato Antony Blinken in Israele. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Ottobre 2023