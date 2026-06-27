Israele-Libano, accordo a Washington: cosa prevede l’intesa

(Adnkronos) –

L'accordo quadro tra Israele e Libano firmato a Washington è ''un accordo trilaterale'' in 14 punti con il pieno sostegno degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump. Nel testo si afferma che ''l'obiettivo comune'' è quello di ''raggiungere una pace e una sicurezza durature''. Come espresso in questo accordo quadro trilaterale, e attraverso futuri accordi, ''i due paesi dichiarano la loro ambizione di porre fine al conflitto tra di loro, garantire la sovranità e la sicurezza di entrambi i paesi e stabilire relazioni pacifiche di buon vicinato tra i due paesi''. Ecco i 14 punti dell'accordo, firmato in tre copie e scritto in inglese:

1. Israele e Libano affermano il diritto di ciascuno stato ad esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come stati sovrani confinanti. Israele e Libano dichiarano con la presente la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, affrontare le sue cause profonde e, con ciò, concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Questo accordo quadro, raggiunto dopo molteplici cicli di negoziati diretti tra le parti, si basa su precedenti accordi e intese di successo ed esprime la determinazione a compiere progressi irreversibili verso la risoluzione globale di tutte le questioni tra i due Paesi. Entrambi i Paesi affermano la loro intenzione di risolvere tali questioni in quanto Stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti, con la mediazione e il sostegno degli Stati Uniti. 2. Il governo di Israele e il governo del Libano si impegnano in un processo reciproco e sequenziale, con condizioni chiare, in base al quale le Forze Armate Libanesi (Laf) ripristineranno l'effettiva autorità sovrana su tutto il territorio libanese, in attesa del disarmo verificato dei gruppi armati non statali e dello smantellamento delle infrastrutture associate, consentendo alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di ritirarsi progressivamente dal territorio libanese. Le componenti di questo processo saranno dettagliate in un Allegato sulla Sicurezza, elaborato con il pieno sostegno degli Stati Uniti, che integrerà il presente accordo quadro. L'accordo quadro definirà le misure necessarie, gli accordi di sicurezza e i meccanismi di verifica per promuovere questo processo. L'attuazione efficace di questo accordo quadro aprirà la strada a una relazione stabile e pacifica tra i due Paesi e consentirà alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di ritirarsi dal territorio libanese. 3. In conformità all'Allegato sulla Sicurezza, e nell'ambito del più ampio sforzo volto al monopolio statale delle armi e al controllo sovrano del territorio da parte dello Stato libanese, le Forze Armate Libanesi assumeranno gradualmente la piena ed effettiva responsabilità della sicurezza in zone pilota, che serviranno da meccanismo per il ritiro graduale e verificato delle Idf e per il dispiegamento delle Forze Armate Libanesi. Due zone iniziali sono state concordate tra le Idf e le Laf, e anche le future zone pilota saranno concordate di comune accordo. Una volta confermato il disarmo dei gruppi armati non statali e lo smantellamento delle loro infrastrutture in queste zone, le Forze Armate Libanesi assumeranno la piena ed effettiva responsabilità della sicurezza in queste aree, inizieranno gli sforzi di ricostruzione sostenuti a livello internazionale e i civili libanesi potranno tornare in sicurezza in queste zone sotto il controllo esclusivo delle autorità statali libanesi. Gli Stati Uniti intendono collaborare strettamente con entrambi i paesi per verificare e sostenere questo processo. 4. Il governo del Libano ribadisce il suo impegno risoluto e irreversibile a ripristinare ed esercitare la piena sovranità su tutto il suo territorio. Il governo del Libano ricostruirà il monopolio statale sull'uso della forza, raggiungerà il disarmo completo e verificato di tutti i gruppi armati non statali e garantirà che tali gruppi non abbiano alcun ruolo militare o di sicurezza né capacità armate in nessuna parte del Libano. Il governo del Libano chiede pertanto il sostegno dei partner internazionali e in particolare arabi, sotto la guida degli Stati Uniti, per raggiungere questo obiettivo. 5. Il governo di Israele sottolinea che le sue azioni militari in Libano sono unicamente una conseguenza degli attacchi, della minaccia e delle intenzioni ostili di gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah. Il governo di Israele ribadisce che la cessazione di tale minaccia, attraverso il disarmo e lo smantellamento di tali gruppi in tutto il Libano e ulteriori accordi di sicurezza da concordare tra i due Paesi, eliminerà qualsiasi futura necessità di azioni o presenza militare delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) in Libano. In virtù di quanto sopra, il governo di Israele dichiara di non avere ambizioni territoriali in Libano. 6. Il Governo del Libano, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e nell'esercizio della sua autorità sovrana, ribadisce che le sue forze di sicurezza hanno la responsabilità esclusiva della sicurezza e della difesa del Libano e che il governo del Libano detiene l'esclusiva autorità sovrana di dichiarare guerra e pace. Il governo del Libano respinge le pretese di qualsiasi attore statale o non statale di usare la forza per suo conto senza la sua esplicita autorizzazione e ribadisce che qualsiasi pretesa da parte di qualsiasi attore statale o non statale di esercitare un ruolo militare o di sicurezza è illegale secondo le decisioni del governo libanese e contraria agli interessi nazionali libanesi. 7. Il governo del Libano e il governo di Israele affermano che nulla nel presente accordo quadro impedisce loro di esercitare il loro diritto intrinseco di difendersi, come riconosciuto nella Carta delle Nazioni Unite e in conformità con il diritto internazionale applicabile, riaffermando che nessuna terza parte può esercitare tale diritto per loro conto. Entrambi i governi si impegnano a istituire un gruppo di coordinamento militare, con il sostegno e la partecipazione degli Stati Uniti, per garantire l'attuazione complessiva del presente accordo quadro. 8. I due paesi affermano di condividere l'obiettivo di un Libano sicuro e ricostruito, sotto la piena sovranità statale libanese, in cui nessun gruppo armato non statale rappresenta una minaccia per Israele, il Libano o i cittadini di entrambi i paesi. Inoltre, i due paesi riconoscono che il ripristino della sicurezza nel Libano meridionale attraverso il dispiegamento delle Forze Armate Libanesi, il ritorno in sicurezza della popolazione civile e la sicurezza delle comunità settentrionali di Israele sono essenziali per la stabilità e la pace a lungo termine. 9. Il governo del Libano si impegna in un programma rigoroso e basato sulle prestazioni per consentire alle Laf di esercitare il pieno controllo militare e di sicurezza all'interno del Libano in conformità con gli accordi di sicurezza, concordati nell'ambito dei negoziati, e di attuare il disarmo di tutti i gruppi armati non statali ed esercitare un'autorità effettiva in tutto il Libano. Il governo del Libano accoglie con favore la disponibilità degli Stati Uniti a sostenere tali sforzi, riconoscendo che qualsiasi nuova assistenza statunitense sarà strettamente subordinata a traguardi verificabili, piena trasparenza, risultati dimostrati e supervisione continua. Questo impegno consentirà il ripristino sicuro e ordinato della sovranità libanese, contribuendo anche alla più ampia stabilità e sicurezza dell'intero Medio Oriente. 10. Separatamente e simultaneamente, gli Stati Uniti mobiliteranno i partner internazionali affinché sostengano attivamente il governo del Libano nella ricostruzione del Paese, nella riparazione delle infrastrutture, nel rilancio dell'economia e nella creazione di opportunità di prosperità. Ciò dovrebbe includere la mobilitazione di ingenti aiuti umanitari e per la ricostruzione del Libano, programmi di ripresa economica e iniziative di investimento, affinché il Libano possa riprendersi da anni di conflitto e garantire un futuro migliore a tutti i suoi cittadini. 11. Il Libano e gli Stati Uniti si impegnano a impedire che i fondi confluiscano verso qualsiasi entità, organizzazione o individuo affiliato a gruppi armati non statali e ad adottare le misure legali disponibili per proibire l'attività di tali entità, organizzazioni o individui. Il governo del Libano si impegna esplicitamente a impedire che i fondi per la ricostruzione confluiscano verso gruppi armati non statali ed entità collegate. 12. Dopo la firma del presente Accordo Quadro, i due Paesi lavoreranno per istituire gruppi di lavoro incaricati di redigere l'accordo globale completo sulla pace e la sicurezza. Inoltre, per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo Quadro, i due governi istituiranno immediatamente percorsi complementari di impegno diretto e continuo, facilitati dagli Stati Uniti. I due governi si impegnano a procedere in buona fede fino al raggiungimento di una pace piena e duratura, che porti sicurezza, stabilità e prosperità ai popoli di Israele e del Libano. 13. In linea con i loro obiettivi comuni di stabilire relazioni stabili e pacifiche, Israele e il Libano si impegnano ad adottare misure in buona fede che dimostrino intenzioni positive, compresa la cessazione di tutte le azioni ostili o avverse nei forum politici o giuridici internazionali, e si impegnano a lavorare per la ricerca e la restituzione dei resti e per il rilascio dei detenuti.

14. I due governi riconoscono il ruolo degli Stati Uniti nel sostenere i loro sforzi per porre fine a decenni di conflitto e stabilire una stabilità duratura e una pace globale tra i due paesi ed esprimono il loro profondo apprezzamento per la visione e la leadership del Presidente Donald Trump.

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Pubblicato il 27 Giugno 2026