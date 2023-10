Israele, l’attacco al Kibbutz Sufa visto dalla GoPro di un terrorista di Hamas – Video

(Adnkronos) – L'attacco al Kibbutz Sufa del 7 ottobre scorso ripreso in diretta con una GoPro indossata da uno dei terroristi di Hamas. A pubblicare alcuni spezzoni delle drammatiche immagini, recuperate dopo l'uccisione del terrorista, è il canale Telegram South First Responders. In questo filmato si vede il commando che oltrepassando il perimetro del Kibbutz, inizia a sparare indiscriminatamente contro le case. Poi i terroristi arrivano a un bivio e immediatamente davanti c'è una postazione militare dell'IDF. Le forze di Hamas deviano quindi a sinistra in direzione del kibbutz puntando verso le case dei civili. Altre parti del filmato che qui non pubblichiamo, seguono il terrorista di Hamas mentre dà la caccia ai civili, fino a quando non verrà ucciso. "Questo è il filmato della furia di un solo terrorista – sottolineano i gestori del canale – . Uno degli oltre 1.500 aggressori, la maggior parte dei quali probabilmente non dispone di telecamere. Ulteriori filmati che ci arriveranno e che faranno luce sulle intenzioni omicide di questi terroristi verranno pubblicati affinché il mondo possa vederli." —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Ottobre 2023