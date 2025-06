Israele-Iran, Trump: “Teheran vuole negoziare, la mia pazienza è finita”

(Adnkronos) –

"Resa incondizionata". Donald Trump ribadisce la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il presidente americano ritiene che Teheran debba arrendersi nella guerra in corso con Israele. Secondo Trump, i negoziatori iraniani hanno lasciato intendere che "potrebbero venire qui alla Casa Bianca", sottolineando comunque che uno sviluppo del genere sarebbe difficile. "Due semplici parole: resa incondizionata, l'ho detto", ribadisce il presidente parlando con i giornalisti alla Casa Bianca nell'evento per l'installazione di due 'pali' su cui issare bandiere a stelle e strisce. "Quando finisce la mia pazienza? E' già finita", dice. Il presidente ha deciso se attaccare l'Iran? "Non penserete davvero che risponderò a questa domanda. Non sapete se lo farò. Potrei farlo, o forse no. Nessuno sa cosa farò. Posso dirvi questo: l'Iran è in grossi guai e vuole negoziare. Non hanno più difese, sono totalmente scoperti… Perché l'Iran non ha negoziato con me due settimane fa? Sarebbe andato tutto bene, avrebbero avuto ancora un paese. E' triste vedere tutto questo, non ho mai visto niente del genere", prosegue. Trump ha dato un ultimatum all'Iran? "Si potrebbe dire così, loro sanno… Sanno cosa sta succedendo. Forse si potrebbe parlare di 'ultimo ultimatum', no? Cosa significa? Non voglio dirlo, datemi tregua…". Secondo Trump, funzionari iraniani "hanno proposto di venire alla Casa Bianca. E' una cosa coraggiosa, diciamo. Ma non è semplice da fare", chiosa. "Mi hanno contattato? Sì, ma è molto tardi. Potevano farlo 2 settimane fa…". Vladimir Putin ha offerto la mediazione della Russia per porre fine al conflitto: "Gli ho detto 'Vladimir, prima mediamo con la Russia'…", dice riferendosi alla guerra tra Russia e Ucraina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Giugno 2025