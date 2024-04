Israele-Iran, di chi è la Msc Aries sequestrata dai Pasdaran

(Adnkronos) – Ci sono 25 membri dell'equipaggio a bordo della Msc Aries, la nave cargo sequestrata dai pasdaran nelle acque del Golfo. Lo ha reso noto la stessa Msc in una nota. Ma a chi appartiene davvero il mercantile? Secondo quanto riferito dalla compagnia di navigazione internazionale Zodiac Maritime in un comunicato, Msc – gruppo guidato da Gianluigi Aponte – è il gestore e l'operatore commerciale della nave sequestrata. "Msc è responsabile di tutte le attività della nave, comprese le operazioni di carico e la manutenzione. Il titolo della nave è detenuto da Gortal Shipping Inc in qualità di finanziatore e la nave è stata noleggiata a Msc a lungo termine. Gortal Shipping Inc è affiliata a Zodiac Maritime", ha dichiarato la società, in parte di proprietà dell'uomo d'affari israeliano Eyal Ofer. "Ci rammarica confermare che la Msc Aries è stata abbordata dalle autorità iraniane via elicottero mentre attraversava lo stretto di Hormuz", ha affermato il gruppo in una nota. "Ha 25 membri dell'equipaggio a bordo e stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per garantire il loro benessere e il ritorno sicuro della nave", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Aprile 2024