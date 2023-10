Israele, il professore choc: “Attacchi Hamas esaltanti”

(Adnkronos) – Parole choc di un professore Usa di storia sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele definiti "esaltanti" ed "energizzanti". Le dichiarazioni sono di Russell Rickford, docente associato della Cornell University di Ithaca, nello stato di New York e attivista di estrema sinistra. Durante una manifestazione filo-palestinese Rickford ha detto che gli attacchi hanno "spostato l'equilibrio politico e rotto l'illusione dell'invincibilità" di Israele e dato speranza ai palestinesi. È stato esaltante ed energizzante. E se non fossero esaltati da questa sfida al monopolio della violenza, dallo spostamento della violenza del potere, allora non sarebbero umani. Ero euforico", ha affermato il docente parlando alla folla dei manifestanti a sostegno della Palestina. "È quello che hanno fatto. Non è necessario essere sostenitori di Hamas per riconoscerlo", ha aggiunto. Le persone che hanno filmato il video non hanno detto se la manifestazione si sia svolta nel campus di Ithaca. Molti dei partecipanti hanno inneggiato slogan come "Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera". Parole considerate antisemite dai gruppi ebraici, secondo i quali il loro significato è un invito all'eliminazione completa di Israele. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Ottobre 2023