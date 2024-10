Israele, Idf: “Ucciso capo Jihad islamica palestinese”

(Adnkronos) – L'esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania e ha affermato che i due erano terroristi della Jihad islamica palestinese. Secondo l'Idf, il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era il leader della branca della Jihad islamica palestinese di Nur Shams, che aveva sostituito Mohammed Jaber, ucciso ad agosto. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che l'altro uomo ucciso nell'attacco è Ouad Jamil Omar, 31 anni. Le Forze di difesa israeliane hanno intanto riferito di aver abbattuto un drone che stava attraversando il confine con Israele, dopo che gli allarmi per droni erano suonati ad Ashkelon e nelle città vicine a nord di Gaza. L'Idf non ha specificato da dove il drone fosse partito e al momento non c'è stata alcuna rivendicazione dell'attacco. In precedenza, una milizia irachena sostenuta dall'Iran aveva dichiarato di aver lanciato un drone contro la città di Eilat, sul Mar Rosso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Ottobre 2024