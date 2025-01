Israele-Hamas, video con l’ostaggio Arbel Yehud: “Sto bene”

(Adnkronos) –

La Jihad islamica palestinese ha rilasciato un video di propaganda in cui appare la cittadina israelo-tedesca Arbel Yehud, 29 anni. Per dimostrare di essere ancora viva, nel filmato Yehud dichiara che il video è stato girato sabato 25 gennaio e afferma di stare bene. La donna, che appare molto provata, doveva essere rilasciata nel primo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi, ma all'ultimo minuto era stata sostituita dalla israelo-britannica Emily Damari. Il suo rilascio, ostacolato da una disputa interna alla Jihad islamica palestinese, è previsto per giovedì. La definizione della data del rilascio ha portato Israele ad autorizzare il rientro degli sfollati nel Nord della Striscia di Gaza. Secondo il Times of Israel, la ragazza descrive la propria condizione usando la parola ''okay'' e dice che spera di tornare a casa presto "come le altre ragazze" liberate da Hamas. Nel filmato, della durata di un minuto, la civile avrebbe anche affermato di aver servito nell'esercito israeliano dal 2013 al 2015, presumibilmente riferendosi alla leva obbligatoria in Israele, riferisce l'emittente al-Jazeera. L'ostaggio si rivolge poi al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo garanzie sul rispetto dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e sullo scambio tra detenuti palestinesi e ostaggi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Gennaio 2025