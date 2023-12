Israele-Hamas, il fronte del Mar Rosso: Houthi dello Yemen minacciano altri attacchi

(Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen, che l'Iran è accusato di sostenere, minacciano di proseguire gli attacchi mentre resta caldo il fronte del Mar Rosso dall'inizio delle ostilità nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre. Nelle ultime ore sono finite nel mirino navi cargo ritenute in qualche modo collegate a Israele e gli Houthi affermano che "non smetteranno di sostenere la causa palestinese". Gli Houthi "non abbandoneranno la causa palestinese a prescindere da qualsiasi minaccia americana, israeliana o occidentale", ha detto Ali al-Qahoum, dell'ufficio politico degli Houthi, alla tv al-Mayadeen. Al-Qahoum ha minacciato "conseguenze disastrose" in caso di "azioni ostili contro lo Yemen" e ha sostenuto che esista un "impegno" degli Houthi a tutela "della navigazione marittima internazionale nel rispetto del diritto internazionale". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Dicembre 2023