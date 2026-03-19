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Israele, giornalista in diretta scampa a raid aereo in Libano

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(Adnkronos) – Un raid aereo di Israele quasi colpisce un giornalista, che rimane ferito durante un collegamento in diretta. I video pubblicati online mostrano Steve Sweeney, corrispondente della testata russa RT, in un'area del Libano del Sud. Il giornalista, che indossa un giubbotto antiproiettili con la scritta 'press', improvvisamente avverte il rumore inconfondibile di una bomba che piomba dal cielo. Sweeney cerca riparo mentre l'esplosione si verifica a pochi metri. Il giornalista e il suo operatore sarebbero rimasti feriti dalle schegge prodotte dalla deflagrazione. Entrambi sarebbero stati trasportati in ospedale. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Marzo 2026

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