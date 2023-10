Israele, denuncia del premier scozzese: “I miei suoceri stanno vivendo sotto tortura a Gaza”

(Adnkronos) – Il primo ministro scozzese Humza Yousaf afferma che sua suocera e suo marito stanno vivendo "sotto tortura" nella Striscia di Gaza, dove sono bloccati. In un commento riportato dai media britannici, il leader del Partito nazionalista scozzese ha affermato che alla suocera Elisabetta e al suocero Maged El-Nakla e ad altre 100 persone sono rimaste in tutto solo sei bottiglie di acqua potabile. Tra queste persone, c'è un bambino di due mesi, ha raccontato Yousaf, aggiungendo che i genitori di sua moglie non sanno "se ce la faranno" ad arrivare a domani. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Ottobre 2023