Israele, corteo funebre per i Bibas: folla per l’addio a Shiri, Ariel e Kfir

(Adnkronos) – Folla in strada, nel centro di Israele, per assistere al passaggio del corteo funebre di Shiri, Ariel e Kfir Bibas, presi in ostaggio il 7 ottobre 2023 e uccisi durante la prigionia a Gaza. Persone con bandiere e cartelli si sono radunate a Ramat Gan, città situata alla periferia est di Tel Aviv, da cui partiranno alcuni membri della famiglia. Successivamente, le bare saranno portate a Rishon Lezion, passando per Yavne, Ashdod e Ashkelon e raggiungendo infine il Consiglio regionale di Sha'ar HaNegev, vicino al confine con Gaza. A riferirne è il Times of Israel. "Abbiamo avviato il corteo funebre accompagnati da masse di israeliani. Vi vediamo e vi sentiamo, e siamo commossi, ci date forza". Questa la dichiarazione che la famiglia Bibas ha rilasciato all'inizio del corteo. Il marito di Shiri e padre dei due piccoli Kfir e Ariel, Yarden, "si scusa per non essere potuto scendere ad abbracciare personalmente ognuno di voi". "Desideriamo ardentemente il giorno in cui potremo di nuovo unirci in momenti di gioia piuttosto che di dolore", si legge ancora nella dichiarazione citata dal Times of Israel.



Pubblicato il 26 Febbraio 2025