Israele, chi sono gli ostaggi Usa liberati da Hamas

(Adnkronos) – Sono Judith Tai Raanan e sua figlia Natali Raanan, 18 anni, i due ostaggi con cittadinanza americana rilasciati da Hamas a quasi due settimane dall'attacco del 7 ottobre contro Israele. La loro liberazione è stata confernata dall'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Madre e figlia erano in Israele per far visita ad alcuni parenti nel kibbutz di Nahal Oz, che è stato attaccanto dai miliziani. La coppia, dopo la liberazione, è stata consegnata alla Croce rossa internazionale e sarà condotta in Israele. Judith e Natali Raanan vivono a Evanston, nell'area di Chicago, in Illinois. Il viaggio in Israele era legato anche ai festeggiamenti per l'85esimo compleanno di un parente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Ottobre 2023