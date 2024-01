Israele, Blinken oggi a Tel Aviv: cresce pressione per ridurre offensiva su Gaza

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è oggi, 9 gennaio 2023, a Tel Aviv, dove cercherà di convincere il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ad avviare seri negoziati sulla governance del dopoguerra a Gaza, a fare di più per proteggere i civili e a consentire più aiuti. “Farò pressione sull’imperativo assoluto di fare di più per proteggere i civili e per garantire che l’assistenza umanitaria arrivi nelle mani di coloro che ne hanno bisogno”, ha detto Blinken, che ha trascorso gli ultimi due giorni in colloqui con i leader arabi. I funzionari israeliani, nel frattempo, diranno a Blinken che ai civili di Gaza non sarà permesso di tornare nel nord del territorio a meno che non vengano rilasciati altri ostaggi tenuti da Hamas, ha riferito Axios. Proprio per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza, una delegazione di funzionari della sicurezza israeliana è arrivata al Cairo. Lo ha reso noto il giornale qatarino con sede a Londra, al Araby al Jadeed, citato da Haaretz. Intanto altri quattro soldati israeliani sono stati uccisi a Gaza, portando a 180 il numero totale dei militari morti dall'inizio dell'operazione di terra nella Striscia a fine ottobre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Gennaio 2024