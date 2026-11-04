Israele, Ben Gvir: “Elezioni rubate, Shin Bet arresti tutti i leader dei partiti arabi”

(Adnkronos) – “Le elezioni sono state rubate qui nello Stato di Israele”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce ‘The Times of Israel’, è il ministro della Sicurezza nazionale israeliano e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, Ben Gvir, dopo che lo Shin Bet ha comunicato alla Commissione elettorale che le informazioni raccolte finora indicano che le operazioni per influenzare le elezioni hanno coinvolto “migliaia di persone e forse anche di più”.

Ben Gvir, inoltre, ha chiesto al capo dell’agenzia David Zini di arrestare tutti i leader dei partiti arabi e interrogarli “nelle celle sotterranee dello Shin Bet”, anche senza l’approvazione della procuratrice generale e ha chiesto inoltre l’immediata sospensione della certificazione dei risultati elettorali e della formazione di un governo.

Il dibattito in Israele si concentra anche su risultati delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, che “hanno una conseguenza inattesa: eliminano qualsiasi possibilità di un governo di unità nazionale guidato da Netanyahu”, ha scritto su X il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid. “Israele non può permettersi che rimanga primo ministro” Benjamin Netanyahu, in quanto “mette in pericolo la nostra sicurezza, minaccia la nostra democrazia e devasterà la nostra reputazione nel mondo”, ha scritto Lapid.

Per il leader dei Democratici in Israele, Yair Golan, i risultati delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti “mettono a nudo quanto Netanyahu sia diventato una figura tossica sia per i Democratici che per i Repubblicani”. “Avverto che se Netanyahu e Ben-Gvir restassero al potere, Israele potrebbe essere soggetto a sanzioni internazionali, isolamento internazionale e uno scontro con gli Stati Uniti, il nostro amico e alleato più importante”, ha scritto Golan su X, sottolineando che Israele ha bisogno di un governo che ripristini le relazioni diplomatiche e promuova gli accordi strategici.

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Pubblicato il 4 Novembre 2026