(Adnkronos) – Una persona alla guida di un'auto ha accelerato per investire deliberatamente un gruppo di manifestanti riuniti per protestare contro la riforma della giustizia in Israele, colpendo alcuni di loro. Lo riferisce il Jerusalem Post, secondo cui si contano tre feriti.



Pubblicato il 24 Luglio 2023