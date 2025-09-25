Attualità

Israele, auto esplode a Tel Aviv: almeno un ferito

(Adnkronos) – Almeno una persona sarebbe rimasta ferita nell

'esplosione di un'auto a La Guardia Street, a Tel Aviv. Lo riferisce il sito di Ynet, secondo cui le squadre di soccorso insieme alle forze di polizia sono sul posto. L'uomo ferito, 46 anni, è cosciente.  Agenti di Hamas avrebbero intanto tentato di lanciare un missile antiaereo contro un elicottero dell'aeronautica militare israeliana sopra la città di Gaza. Lo ha riferito l'Idf, aggiungendo che il missile non è riuscito a colpire l'elicottero e non sono stati causati danni o feriti e che "ha continuato la sua missione di assistenza alle truppe da combattimento nella zona". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Settembre 2025

