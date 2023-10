Israele, attacco Hamas: dal calcio al tennis tanti gli eventi rinviati

(Adnkronos) – La guerra e lo sport, dal calcio al tennis, tanti gli eventi rinviati a causa del conflitto israelo-palestinese, dopo la scia di morte e distruzione lasciata dai terroristi di Hamas. Dalle partite di calcio per le qualificazioni a Euro 2024 al torneo di tennis Atp 250 di Tel Aviv, passando per le gare di basket alla coppa del mondo di nuoto in acque libere. La Uefa ha, infatti, annunciato che la gara fra Kosovo e Israele, valida per il girone I di qualificazione a Euro 2024, e in programma il 15 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è arrivata dopo aver posticipato dal 12 ottobre al 15 novembre la sfida di calcio tra Israele e Svizzera. Il torneo Atp Tel Aviv Open, previsto per il 5 novembre nella città costiera israeliana, è stato annullato a causa della situazione di sicurezza nel Paese. Lo ha annunciato l'Atp e gli organizzatori in Israele. L'evento Atp 250 è tornato a Tel Aviv nel 2022 per la prima volta dal 1996. L'anno scorso, il numero uno al mondo Novak Djokovic ha vinto il titolo dopo aver sconfitto in finale il croato Marin Cilic. La stella serba si è iscritta anche per il torneo del 2023, insieme all'astro nascente americano Ben Shelton, che il mese scorso ha raggiunto le semifinali degli Us Open dove ha perso contro Djokovic. L'Atp non ha ancora annunciato ufficialmente se il torneo sarà spostato in un altro paese, una delle ipotesi è quella della capitale bulgara Sofia. Spostata anche la tappa finale della Coppa del mondo di nuoto in acque libere da Eilat, in Israele, a Funchal in Portogallo. Lo ha annunciato World Aquatics. L'organismo ha affermato che la decisione di spostare l'evento a Funchal è stata presa dopo l'attacco di Hamas ad Israele. La competizione, originariamente prevista per l'1-2 dicembre, si svolgerà ora il 2-3 dicembre.

Bloccate anche le principali squadre di basket del Paese. Saltano momentaneamente la partita del secondo turno di EuroCup tra Hapoel Tel Aviv e Wolves Vilnius, prevista per l'11 ottobre, e la sfida del secondo turno di Eurolega tra l’Armani Milano e il Maccabi Tel Aviv, in programma il 12 ottobre al Mediolanum Forum di Assago. Il conflitto esploso in Medio Oriente non permette il regolare traffico aereo e la possibilità di uscire dal Paese di Israele. Dopo Eca, anche la Fiba ha rinviato le prossime partite delle formazioni israeliani di Basketball Champions League. L'attacco di Hamas e lo stato di guerra non permettono al momento a Hapoel Holon e Hapoel Jerusalem di disputare le prossime partite sul calendario. Partite rinviate e campionati sospesi in molte discipline, a partire dalla Ligat ha’AI, la Serie A del calcio israeliano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Ottobre 2023