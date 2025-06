Israele, attacco alla tv dell’Iran: esplosione in studio e fuga – Video

(Adnkronos) – Attacco in diretta alla tv iraniana. Israele colpisce con un raid la sede dell'Irib, la tv di Stato dell'Iran, centrando il quartier generale nel distretto 3 di Teheran. La giornalista Sahar Emami, in onda al momento dell'attacco, è stata interrotta dal boato delle bombe, che hanno subito oscurato lo schermo alle sue spalle. L'Irib ha ripreso successivamente le sue trasmissioni in diretta. "Il regime sionista, nemico della nazione iraniana, ha condotto pochi minuti fa un'operazione militare contro l'emittente televisiva della Repubblica Islamica dell'Iran", ha dichiarato Hassan Abedini, un dirigente della tv. "Il regime non era a conoscenza del fatto che la voce della rivoluzione islamica e del grande Iran non sarebbe stata messa a tacere da un'operazione militare", ha aggiunto. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Giugno 2025