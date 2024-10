Israele, attacco a Iran: raid su Teheran. Esplosioni a Damasco e Beirut

(Adnkronos) –

Israele colpisce Teheran, capitale dell'Iran. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver effettuato raid in risposta all'attacco missilistico condotto dall'Iran il primo ottobre e a tutte le azioni che Teheran ha compiuto dal 7 ottobre 2023. "Come ogni altro stato sovrano nel mondo, Israele ha il diritto e il dovere di difendersi", l'annuncio del portavoce delle Idf, Daniel Hagari. "Le nostre capacità difensive e offensive sono totalmente mobilitate. Faremo il necessario per difendere lo stato e il popolo di Israele", aggiunge. A Teheran e nella città di Karaj, secondo i media iraniani, segnalate almeno 5 esplosioni, anche nell'area dell'aeroporto Khomeini. Nelle stesse ore, nuovo raid israeliano su Beirut: almeno 6 morti nella capitale del Libano. Sarebbero 7 i feriti, secondo quanto riferisce il governo libanese dopo l'attacco aereo. Vengono segnalate esplosioni anche in Siria, a Damasco e nella città di Homs. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Ottobre 2024