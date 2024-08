Israele attacca il Libano, Hezbollah risponde con centinaia di razzi: dichiarato stato emergenza

(Adnkronos) –

Israele ha lanciato “una serie di attacchi aerei” in Libano oggi, domenica 25 agosto, prendendo di mira obiettivi appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah in una mossa preventiva, ha detto il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) Daniel Hagari: il gruppo terroristico sarebbe stato pronto per un attacco imminente contro i civili israeliani. “Decine di aerei da guerra” hanno partecipato all'attacco, ha dichiarato Hagari in una conferenza stampa, descrivendo l'attacco come "un atto di autodifesa per eliminare le minacce". Poco dopo, Hezbollah ha annunciato di aver lanciato un attacco di razzi e droni su larga scala contro Israele come rappresaglia per l'uccisione di uno dei suoi comandanti di alto livello a Beirut, facendo scattare le sirene dei raid aerei nel nord di Israele. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato lo stato di emergenza di 48 ore in tutto Israele. L'Idf aveva dichiarato in un comunicato di aver scoperto che Hezbollah “presto lancerà razzi, e più probabilmente missili e UAV” verso il territorio israeliano. “In un atto di autodifesa per eliminare queste minacce, l'Idf sta colpendo obiettivi terroristici in Libano, da cui Hezbollah stava pianificando di lanciare i suoi attacchi contro i civili israeliani”, ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari. “Avvisiamo i civili che si trovano nelle aree in cui Hezbollah sta operando di allontanarsi immediatamente per la loro sicurezza”, ha aggiunto. Israele non tollererà gli attacchi di Hezbollah contro la popolazione civile israeliana, ha avvertito quindi Hagari. Sono stati aperti rifugi pubblici in tutto Israele, mentre nuove restrizioni sono state imposte nelle aree settentrionali. L'aeroporto Ben-Gurion è stato chiuso. Dal canto suo Hezbollah ha dichiarato conclusa la “prima fase” della rappresaglia contro Israele La milizia filo-iraniana ha dichiarato di aver lanciato centinaia di razzi contro Israele, più di 320, contro le basi militari israeliane. Fonti della sicurezza libanese hanno detto che Israele ha attaccato almeno 40 obiettivi nel sud del Libano. Dopo più di un'ora di bombardamenti, la situazione sembrava essersi calmata, hanno aggiunto. Quasi 80.000 israeliani sono stati costretti a evacuare le loro case vicino al confine con il Libano quando Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi e droni in ottobre. I leader di Hezbollah hanno dichiarato che continueranno gli attacchi per impedire agli israeliani di tornare nelle loro case. Gli attacchi hanno ucciso 26 civili e 19 soldati da parte israeliana. Dall'8 ottobre, Hezbollah ha lanciato più di 6.700 razzi e droni. I funzionari israeliani hanno chiesto il disarmo e l'allontanamento di Hezbollah dal Libano meridionale, in conformità con la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha posto fine alla Seconda guerra del Libano del 2006. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Agosto 2024