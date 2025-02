Israele, accuse a Hamas: “Piccoli Bibas trucidati, corpo restituito non è della madre”

(Adnkronos) – Hamas non ha restituito il corpo di Shiri Bibas, la donna morta con i due figli Ariel e Kfir. I corpi dei bambini, restituiti a Israele nella giornata del 20 maggio con quello della madre e dell'altro ostaggio Oded Lifshitz, sono stati identificati Abu Kabir Forensic Institute. Le forze di difesa di Israele (Idf) hanno reso noto invece che il terzo corpo esaminato non appartiene a Shiri Bibas. Il cadavere al momento non risulta identificato. Le autorità, sulla base degli elementi acquisiti, ritengono che i due bambini – Ariel 4 anni e Kfir 10 mesi – siano stati "brutalmente assassinati" a novembre 2023. La mancata consegna del corpo di Shiri Bibas rappresenta per Israele una violazione dell'intesa. "E' una grave violazione commessa dall'organizzazione terroristica di Hamas, che secondo l'accordo avrebbe dovuto restituire i corpi di 4 ostaggi. Chiediamo che Hamas restituisca Shiri", la posizione delle Idf. "Condividiamo il profondo dolore della famiglia Bibas in questo momento difficile e continueremo a compiere ogni sforzo per riportare a casa Shiri e tutti gli ostaggi il più presto possibile". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Febbraio 2025