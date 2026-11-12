“Isola di tempo”, alla Villa Romana di Bovino il passato rivive nelle opere di Bianco Valente

Sabato 14 novembre, alle 16.30, la Villa Romana di Casalene a Bovino ospiterà “Isola di tempo”, una mostra-evento che mette in dialogo l’arte contemporanea con la memoria di un luogo attraversato nei secoli da comunità, culture e trasformazioni del paesaggio. Protagonista sarà il duo artistico Bianco Valente, affiancato dalle installazioni di Simona Boccardi, Rocco Antonio Gentile e del collettivo formato da Emily D’Agostino e Andrea Monticelli, in un progetto curato da Giusy Caroppo che si inserisce nel percorso di recupero dell’area archeologica del borgo del Subappennino Dauno.

L’iniziativa accompagna gli interventi di restauro, riuso e realizzazione di contenuti digitali previsti dal progetto promosso dal Comune di Bovino e finanziato attraverso il POR Puglia 2014-2020, nell’ambito delle misure dedicate alla fruizione del patrimonio culturale. Al centro del lavoro c’è la particolare identità del casale romano, collocato in una posizione isolata e dominante rispetto al paesaggio circostante, che conserva nella propria struttura le tracce delle diverse epoche e delle attività umane che si sono succedute.

Richiamando il movimento incessante del vento a cui la costruzione è esposta, la proiezione del video “Verso di te” di Bianco Valente intesserà con le pareti del casale un dialogo visivo costituito da una successione rapidissima di immagini in bianco e nero, accompagnate dalla presenza costante di una linea rossa e dal tappeto musicale di Andrea Gabriele: un flusso visivo e sonoro che sembra sottrarsi alla possibilità di una lettura lineare, un montaggio nel quale i frame si sovrappongono idealmente e si dissolvono; quasi indecifrabili, riconducono alla dimensione stratificata del luogo, alle tracce delle comunità che lo hanno abitato, alle trasformazioni che ne hanno modificato la funzione e l’identità, ai diversi tempi che continuano a convivere nella sua materia.

Metafora della memoria intesa come flusso discontinuo e instabile, l’intervento non ricostruisce didascalicamente il passato ma si incastona, visivamente, nella rigorosa riqualificazione architettonica e d’uso del casale rurale romano, progettata dall’architetto Stefano Serpenti e dal team di collaboratori. In questo scenario, la linea rossa attraversa il tempo – e apparizioni, permanenze, sparizioni – senza appartenere a un momento preciso, piuttosto tiene insieme ciò che altrimenti rimarrebbe disperso: il tempo archeologico, quello agricolo e rurale, il tempo della vita quotidiana e quello nuovo della ricerca e della produzione culturale.

La linea rossa è il filo che attraversa l’isola del tempo, generando anche continuità possibile tra identità differenti e suggellando anche una sorta di staffetta generazionale: negli ambienti del piano terra, a corollario, sono installati interventi di quattro artisti emergenti di area pugliese, le incursioni artistiche “Tempo Proprio” di Simona Boccardi, “Controverso” di Rocco Antonio Gentile e “Diaspora” del collettivo composto da Emily D’Agostino e Andrea Monticelli.



Pubblicato il 12 Novembre 2026