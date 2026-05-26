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Isola dei Famosi rivoluzionata: ‘addio’ allo studio e Lucarelli in pole per la conduzione

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(Adnkronos) –
'L'Isola dei Famosi' totalmente rinnovata. Il celebre reality di Canale 5 si prepara a tornare in una veste completamente nuova, trasformandosi in un adventure game, senza studio ma con una conduzione sul campo, come accade già in altri reality come ad esempio 'Pechino Express'. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la nuova edizione abbandonerà la location dell'Honduras, che aveva caratterizzato le ultime edizioni, per trasferirsi in un'isola delle Filippine. La partenza del cast, ancora top secret, è prevista nelle prossime settimane. Intanto è giallo sulla conduzione. Tramontata l'ipotesi di Belen Rodriguez, per il ruolo di conduttrice sul campo sarebbe in pole position il nome di Selvaggia Lucarelli, che ha inaugurato il suo rapporto con Mediaset quest'anno come opinionista al 'Grande Fratello Vip'. La decisione di rinnovare radicalmente il format segue i risultati in calo delle ultime due edizioni, che avevano indotto Mediaset a sospendere per una stagione il programma. L'edizione 2024 condotta da Vladimir Luxuria ha ottenuto una media di 2.152.000 spettatori (16,6%), mentre quella del 2025 con Veronica Gentili è scesa a 1.829.000 (15,7%). Ora, il programma, in una veste completamente nuova, si prepara a tornare nella prossima stagione di Canale 5.  Le voci su un possibile ruolo da conduttrice di Selvaggia Lucarelli nel reality Mediaset stanno provocando anche rumors sulla sua possibile uscita dal cast dei giudici di 'Ballando con le Stelle'. Notizia che però al momento non trova conferme.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Maggio 2026

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