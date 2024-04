Isola dei famosi, eliminazione e video Francesco Benigno: cosa è successo nell’ultima puntata

(Adnkronos) – E' Sonny il concorrente eliminato dall'Isola dei famosi 2024 durante l'ultima puntata, andata in onda ieri lunedì 29 aprile su Canale5. Ma la puntata è stata segnata dalla spiegazione sul perché Francesco Benigno è stato allontanato qualche giorno fa dal programma. L'attore "si è reso protagonista di comportamenti non solo contrari al regolamento che ogni naufrago firma prima di partire, ma anche e contrari alla civile convivenza e al rispetto tra le persone", si legge sul sito del reality. A supporto di questa decisione, ci sono delle immagini che raccontano quanto accaduto. Immagini che sono state condivise con gli spettatori. "Avevamo deciso di non mandarle in onda per una forma di rispetto sia verso il pubblico, ma anche nei confronti dello stesso Francesco. Questa scelta, però, è stata contestata dal diretto interessato che in questi giorni, in più occasioni, ha continuato ad attaccare chi lavora al programma con dichiarazioni pubbliche mettendo in discussione l'onestà e la trasparenza di un gruppo di lavoro e anche la mia. Per questo, contrariamente a quanto avremmo voluto, noi siamo costretti a mostrarle", ha detto la conduttrice Vladimir Luxuria. Il video mostra la lite tra Benigno e Arthur Dainese. "Le immagini sono inequivocabili. È chiaro che nella convivenza tra persone, in un contesto di privazione come quello dell'Isola, possono nascere dei contrasti e delle differenze di vedute. Ma nulla può giustificare che si può arrivare a tale violenza verbale e di minaccia fisica. Per questo noi avevamo deciso di non mostrare le immagini che non rappresentano il nostro programma – ha detto ancora – Oggi, invece, vorremmo chiudere qui la questione, una volta per tutte perché sono comportamenti su cui non bisognerebbe spendere un minuto in più oltre a quello necessario". "Io un altro minuto lo voglio dedicare e mi voglio rivolgere a Francesco. So che mi stai guardando. Tu sai quanto ci tenevo alla tua presenza, sai quanto ero stata presa dalla storia della tua infanzia. Te l'ho detto che l'Isola aveva bisogno di te. Tu in questi giorni mi hai presa in giro sui social, invece io voglio farti una raccomandazione da amica. Cerca di andare a fondo alle ragioni della tua aggressività. Farà bene a te, ma farà bene anche alla tua carriera. Auguri sinceri, Francesco", ha concluso Luxuria. Daniele, Joe, Khady, Rosanna e Sonny erano i cinque naufraghi in nomination. I primi due a salvarsi sono Joe e Rosanna. A salvarsi sono anche Khady e Daniele. A dover abbandonare l'Isola, invece, è Sonny. "Questo è un gioco e va bene così" esclama il ragazzo. Per Sonny, l'avventura sull'Isola termina qui. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



