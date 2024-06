Isola dei Famosi, chi sono i finalisti

(Adnkronos) – Chi resta e chi va. L'Isola dei Famosi 2024 si avvicina al traguardo e nella puntata di ieri 2 giugno, semifinale del reality condotto da Vladimir Luxuria in prima serata su Canale 5, si è decisa la sorte dei naufraghi tra eliminati, finalisti e nominati. A lasciare il programma sono state Karina Sapsai e Matilde Brandi. Ecco chi approda alla finale: Edoardo Stoppa (pass per la finale conquistato già nella scorsa puntata), Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron, Edoardo Franco e Aras Senol, gli ultimi due vanno al televoto. Appuntamento a mercoledì 5 giugno per il gran finale dell'Isola dei Famosi con i finalisti che si contenderanno la vittoria di questa edizione 2024. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2024