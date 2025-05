Isola dei famosi, al via stasera 7 maggio la nuova edizione: cast e anticipazioni

(Adnkronos) – ‘L'Isola dei Famosi’ torna oggi, mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5. Il reality show condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras.

Veronica Gentili debutta alla guida del reality show – una collaborazione tra Rti e Banijay Italia – e incarna perfettamente lo spirito della 'nuova Isola' volto alla riscoperta della dimensione più autentica del programma. Con un approccio dinamico, la giornalista racconterà le avventure dei naufraghi, le loro emozioni, i retroscena e i momenti di crescita e difficoltà di ciascuno di loro. Nel ruolo inedito di opinionista, arriva Simona Ventura che, dopo aver condotto il reality e aver partecipato nelle vesti di concorrente, offrirà il suo punto di vista appassionato su ogni sfida e strategia. La sua esperienza e il suo carisma arricchiranno ulteriormente la narrazione del programma.

Pierpaolo Pretelli sarà l'inviato in Honduras: seguirà i naufraghi, le loro avventure e le difficoltà quotidiane di un viaggio unico, come quello dell’Isola, che spinge i concorrenti a superare i propri limiti. I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: Mario Adinolfi, Ibiza Altea, Chiara Balistreri, Samuele Bragelli, Leonardo Brum, Loredana Cannata, Alessia Fabiani, Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Dino Giarrusso, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano, Carly Tommasini, Paolo Vallesi. L’Isola dei Famosi torna alle sue radici: momenti di sopravvivenza pura in un paradiso selvaggio. I partecipanti, divisi in due gruppi, affronteranno prove fisiche e psicologiche senza alcun comfort, lottando contro fame, intemperie, sole implacabile, piogge tropicali e le difficoltà della convivenza. Si cimenteranno in sfide estreme dove alleanze e rivalità saranno cruciali. Solo chi saprà resistere avrà la possibilità di arrivare fino alla fine e conquistare la vittoria. In palio c'è un montepremi di 100.000 euro, che rappresenta il traguardo finale per il naufrago che riuscirà a sopravvivere e a trionfare. Metà dell’importo sarà devoluto in beneficenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), sarà possibile seguire le vicende dei naufraghi su Mediaset Extra. Inoltre, si potrà rimanere sempre aggiornati attraverso l’app Mediaset Infinity (dal lunedì al venerdì alle ore 15.30 “Il meglio della giornata”) e i profili social. 53 anni. Giornalista, politico e scrittore. Laureato in Lettere, ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando dalla fine degli Anni Ottanta con quotidiani cattolici come Avvenire, Il Popolo e La Discussione. Dal 1991 nell'albo dei giornalisti, diventa professionista nel 1997 e lavora per la Rai al TG1 e ad altre testate dal 1996 al 2001. Ha condotto programmi radiofonici e televisivi per varie emittenti, tra cui per MTV il talk show Pugni in Tasca, per Raiuno Settimo giorno e per la tv satellitare Contro Adinolfi. Opinionista e volto televisivo noto per la vis polemica, ha fondato e diretto il quotidiano La Croce. Politicamente ha militato nella Democrazia Cristiana e successivamente nel Partito Popolare Italiano, diventando nel 1994 presidente nazionale dei Giovani Popolari. Confluito nel Pd, è stato candidato alla segreteria nazionale alle primarie fondative nel 2007, poi eletto deputato nella XVI legislatura dopo aver aperto un blog di successo, diventando così il primo blogger a entrare in Parlamento. Nel 2016 ha fondato Il Popolo della Famiglia, movimento ispirato a forti valori cristiani. Ha scritto numerosi libri, tra cui 'Email: lettera dalla generazione invisibile', 'Voglio la mamma', 'O capiamo o moriamo' e 'Senza Dio'. Giocatore di poker di fama internazionale, è stato il primo italiano a giocare il tavolo finale del World Poker Tour. È pronto a portare scompiglio sull’Isola, grazie anche al suo vissuto e alle sue esperienze di vita. 49 anni. Attrice di film e fiction e siciliana doc. Fin da piccola ha desiderato la carriera di attrice, il suo spirito libero l’ha portata a Roma, dove intraprende gli studi di arte drammatica presso l’accademia di Sharoff. Considerata da sempre una sex symbol, vive la vita con grande passione. Ha preso parte a numerosi film di Özpetek, come 'Napoli velata', 'La dea fortunata', 'Nuovo Olimpo' e 'Diamanti'; inoltre, è stata nel cast di 'Youth – La giovinezza' di Paolo Sorrentino e in diverse serie televisive, come Il bello delle donne. Da anni è una grande attivista, con il sogno di apportare il suo contributo dando vita a diversi progetti, tra cui migliorare le condizioni di salute delle comunità indigene zapatiste nel Chiapas, nel sud del Messico. Vegana convinta da tredici anni, crudista da alcuni mesi, animalista. Si definisce un lupo solitario, per questo motivo ciò che teme di più dell’Isola non è la fame o la privazione di comfort, ma la convivenza forzata con persone che non conosce. Coglierebbe questa opportunità come sfida per mettersi alla prova da un punto di vista relazionale, essendo un’ottima ascoltatrice e osservatrice. 48 anni. Attrice, showgirl e modella. Entra nel mondo dello spettacolo da bambina, recitando nella sit-com Orazio, in cui interpreta la parte della figlia dei protagonisti Maurizio Costanzo e Simona Izzo. La sua carriera nel mondo della moda inizia nel 1994, dopo il trionfo al concordo di bellezza Mediaset Bellissima. Successivamente inizia a condurre diversi programmi sulla moda in onda sulle reti Mediaset. Nel 1997 è una delle letterate del programma Il gatto e la volpe condotto da Paolo Bonolis; ma è come letterina di Passaparola che raggiunge la notorietà, ruolo che ricopre fino al 2003. Nel 2000 fa il suo debutto cinematografico con una piccola parte in Giorni dispari. Nel 2003 è tronista a 'Uomini e Donne' ed esordisce come attrice teatrale. Nel 2005 viene scelta come inviata per la trasmissione Lucignolo, in quello stesso anno è alla co-conduzione di Pressing Champions League. Nel 2007 partecipa al reality La Fattoria e prosegue la sua carriera da conduttrice con Guida al campionato e Camerino virtuale – The Box Game. Dopo un periodo fuori dalle scene, decide di dedicarsi prevalentemente al teatro prendendo parte a diversi spettacoli in veste di attrice. Nel 2018 ritorna sul grande schermo con il film 'Loro' di Paolo Sorrentino, interpretando la parte della fidanzata di Riccardo Pasta. Tra il 2019 e il 2021 è una giurata del muro di All Together Now. È pronta a portare sull’Isola il suo spirito combattivo e la sua immensa tenacia. 52 anni. Conduttore televisivo, radiofonico e comico. Ha studiato recitazione presso l’Acting Center di Milano e da subito si è approcciato al mondo del cabaret. Ha iniziato entrando a far parte del gruppo comico Scaldasole da cui sono usciti numerosi comici. La sua carriera televisiva inizia su MTV con MTV Comedy Lab insieme a Marco Maccarini, successivamente è uno dei comici di Colorado. Nel corso degli anni prende parte a numerosi programmi comici su diverse emittenti, sperimentando anche il ruolo di conduttore. Tra i più importanti troviamo Central Station, Metropolis, House of Gag e Only Fun. Ha avuto anche delle esperienze come speaker radiofonico, iniziando con lo Zoo di 105, per poi passare a Virgin Radio; ora conduce su Discoradio il programma Belli Svegli insieme a Fabrizio Sironi. È pronto a portare la sua ironia e comicità sull’Isola, insieme alla sua praticità da vero bergamasco doc. 51 anni. La sua infanzia la passa in una scuola prestigiosa fino ai 14 anni per poi essere catapultato in un quartiere di periferia, “La Rustica”, dove le opportunità sono veramente poche e si cerca solo di far parte di qualcosa. Quel qualcosa l’ha portato a fare ciò di cui non va fiero e a confrontarsi con le maglie della giustizia. Proprio quando tutto sembrava perso incontra Vittoria, che poi diventerà sua moglie, con la quale avrà tre figli. Lei gli ha fatto vedere la luce fuori dal tunnel e, piano piano, lo ha trascinato fuori da quel micromondo. Comincia ad avere una parte attiva nel sociale, collaborando con un’associazione che fornisce pasti caldi e pacchi alimentari, e comincia a capire che facendo del bene ti torna del bene. Da lì a poco arriva il lavoro nel mondo del cinema, prima come capogruppo poi come stunt-man e successivamente come attore protagonista nel film Il più grande sogno con Alessandro Borghi; l'opera vince la sezione Orizzonti al Festival di Venezia e prende il premio Miglior film per le politiche sociali e il premio Bimbi belli di Nanni Moretti come miglior attore. Dopo inizierà a lavorare a più di 20 opere come Dogman, A mano disarmata, Hai mai avuto paura? e Golia. Ciò che lo porta alla popolarità nel pubblico sono la serie Rocco Schiavone, con il personaggio di Furio Lattanzi, e la serie Un professore, dove interpreta il Pantera. Mirko diventa un simbolo di riscatto sociale e dimostra che anche le storie più difficili possono cambiare direzione. Vuole partecipare all'Isola per vincere. 50 anni. Ex politico e giornalista. Laureato nel 1997 in Scienze della comunicazione all’Università di Siena. Durante gli studi ha fatto di tutto: il calciatore, il cantante, il maestro di tennis, il fotografo. Poi ha iniziato la carriera di giornalista e autore televisivo collaborando con La Repubblica, L'Unità e La Sicilia. Per 15 anni ha lavorato nel cinema, con – fra i tanti- Ettore Scola, Ricky Tognazzi e Marco Risi, in qualità di aiuto regista, sceneggiatore e regista. Dal 2014 al 2018 è stato inviato nel programma Le Iene realizzando inchieste importanti, come quelle sulla guerra in Yemen, molti servizi sulla politica e su scandali ambientali e sociali. Nel 2018 ha lasciato Le Iene per candidarsi con il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Dopo aver lavorato con l’allora viceministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti, nel 2019 si è candidato alle europee ed è stato eletto eurodeputato con 117.211 preferenze personali. Nel 2024, a fine mandato, decide di non ricandidarsi e torna a fare il giornalista. Attualmente è il direttore editoriale del quotidiano L’Identità e conduce il programma radiofonico In Dino Veritas, in onda su Radio Cusano Campus. È sempre stato molto lontano dal mondo dei reality e ritiene che questo sia un limite, dunque, un’esperienza come l’Isola lo stimola molto; qui porterebbe la sua cultura e intelligenza. 49 anni. Showgirl romana. L’esordio sul piccolo schermo avviene nel 1993, quando, a soli 18 anni, entra nel cast di Non è la Rai e vi rimane per due stagioni. Grazie al programma raggiunge la notorietà e viene scelta per diversi ruoli al cinema. Successivamente, recita nella fiction Mamma per caso con Raffaella Carrà e diventa prima ballerina di Ciao Darwin. É stata conduttrice di diversi programmi, come Paperissima Sprint (2001) con Mike Buongiorno, Casa Raiuno (2002/2003) con Massimo Giletti e Festival di Castrocaro (2006). Inoltre, ha partecipato a Quelli che il calcio (2006/2007) e Compagni di Scuola (2004); collaborando con i più grande della tv italiana. Nel 2016, insieme alla figlia Asia, partecipa al Grande Fratello Vip; mentre nel 2019 è giurata del muro di All Together now. Sui social è seguitissima: su Instagram ha 1 milione di follower, mentre su TikTok 65 mila. É una donna che non si risparmia, si dà sempre da fare e non rimane con le mani in mano. L’Isola per lei è un modo per far scoprire al pubblico chi è davvero Antonella, vuole mostrare il mondo che ha dentro e che nessuno si aspetta. 52 anni. Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Cresciuta a Iseo, dove tutt’ora vive. Prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha trascorso parte della sua vita facendo la bagnina. Ora è un’istruttrice di fitness acquatico. Negli anni è stata tronista per il programma Uomini e donne e ospite di diverse trasmissioni televisive, oltre ad aver condotto vari programmi radiofonici. Dopo 25 anni dalla prima apparizione tv, l’Isola sarà l’occasione per tornare in televisione. Combattiva e determinata, non ha mezze misure nella sua vita. 66 anni. Conduttrice televisiva e radiofonica. Già da ragazza comincia a lavorare in alcune tv locali, con l’obiettivo di intraprendere una carriera nel mondo televisivo. Debutta in RAI come conduttrice dell’edizione dell’82 del Festival di Sanremo, per poi diventare per oltre vent'anni il volto simbolo di Retequattro: moltissimi i programmi condotti, tra cui Buon Pomeriggio, Buona Giornata, Bellezze al Bagno e A Casa nostra. Nel corso della sua carriera, si è cimentata anche come cantante, attrice di teatro, oltre che di film per la televisione, ed è stata la guest della seconda serie della telenovela La Donna del Mistero. Da oltre trent'anni è il volto rappresentante delle televendite italiane. Ha partecipato anche a diversi reality show, come La Fattoria nel 2005, Pechino Express nel 2018 e il Grande Fratello Vip nell’edizione 2022/2023. Ha appena pubblicato “Semplicemente io”, una biografia scritta in chiave ironica ed estremamente sincera. Grande amante dei cani, donna piena di energia e positività, ama tenersi in forma e mantenere una vita sana ed equilibrata. 60 anni. Cantante. Appassionato fin da bambino alla musica, inizia ad avvicinarvisi all’età di nove anni quando inizia a studiare pianoforte. Nei suoi oltre trent’anni di carriera, raggiunge grandi successi e vende dischi in tutta Europa e in America Latina. Numerosissimi sono anche i concerti tenuti sia in Italia che all’estero. Negli anni ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, sia in gara che come ospite. Tra le sue partecipazioni più importanti troviamo quella nel 1991, nella categoria Nuove proposte, con il brano Le persone inutili, che lo porta alla vittoria, e nel 1992, nella categoria Big, quando raggiunge il grande successo con il brano La forza della vita. Nel 2022, in occasione del trentennale della sua carriera, pubblica l’album Io Noi, che vede la collaborazione di tanti artisti. Diverse sono le esperienze televisive di Paolo. Nel 2005 partecipa come concorrente al reality La Talpa e alla fine del gioco si scopre che era proprio lui la talpa. Nel 2019, invece, partecipa e vince la seconda edizione di Ora o mai più, seguito dalla coach Ornella Vanoni. Ha voglia di fare un’esperienza forte a livello personale e l’Isola sarebbe l’occasione giusta. 26 anni. Modella e attrice italo americana. La sua carriera inizia all’età di 14 anni, recitando per la prima volta nella serie tv Disney Alex & Co. Negli anni ha preso parte a diverse fiction, tra cui Un Passo dal cielo e Il cacciatore. Inoltre, come modella, ha scattato per diverse campagne pubblicitarie. Ora sta studiando Benessere animale all'università per inseguire il suo sogno; Ibiza vorrebbe aprire un negozio di pet show di lusso in pieno stile americano. La vita l’ha messa davanti a grandi difficoltà, ma Ibiza non si è mai arresa e l’Isola sarebbe un’altra sfida da affrontare. Non teme nulla. 23 anni. La sua è una storia forte, una storia di una relazione tossica e violenta, dove Chiara ha subito violenze di ogni tipo, fisiche e verbali. Violenze che ha sempre perdonato fino a un forte episodio, dopo il quale Chiara ha deciso di denunciare l’ex fidanzato e raccontare la sua storia sui social. La sua è stata una battaglia molto forte, non si è mai arresa e ha sempre portato la sua testimonianza e il suo racconto. Il suo carattere forte le ha permesso di superare questo lungo percorso. È una ragazza determinata e con una grande forza di volontà e l’Isola è un modo per mettersi alla prova in un contesto totalmente diverso e ricominciare da zero. 26 anni. Nato e cresciuto a Roma, città con cui mantiene un forte legame. Conosciuto come Spadino, ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione, in due stagioni, del reality Italia Shore. Da sempre appassionato di cucina, ha lavorato per anni nella ristorazione. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante in Spagna. Non si fa intimorire da sfide nuove e ha un forte spirito di adattamento; l’Isola sarebbe l’occasione per dimostrare il suo valore. É pronto a vincere, grazie anche al sostegno dei suoi numerosi fan che lo caricano e motivano a dare il massimo in ogni sfida. 36 anni. Modello e attore. Originario di Rio de Janeiro, Leonardo è un concentrato di energia e passione. La sua carriera è iniziata sotto i riflettori del cinema, ma presto la moda lo ha conquistato e portato fino a Milano, dove ha vissuto per sette anni lavorando con alcuni dei brand più importanti del panorama internazionale, come Dolce & Gabbana, Dsquared, Gucci e Moncler. Dopo anni in passerella, oggi Leonardo si divide tra Brasile e Colombia dove ha preso parte a tre film. Sportivo e legato alla natura, pratica surf e skate, gioca a calcio, jujitsu e quando può si rifugia in montagna per lunghi trekking. Partecipare all’Isola sarebbe una passeggiata perché la sua vita è già così selvaggia: sa accendere il fuoco, pescare, riconoscere cosa si può mangiare e non; si definisce 'fin troppo wild'. 29 anni. Cantante neomelodico siciliano. Nato e cresciuto nei vicoli di Gela, in Sicilia. La sua è una famiglia di umili origini, questo lo ha sempre portato a mantenere salda la sua attenzione ai suoi principi e valori. Sin da piccolo sviluppa la passione per la musica neomelodica napoletana. Nonostante non abbia mai vissuto a Napoli e le sue origini non siano campane, la passione e la dedizione gli hanno fatto raggiungere un grande successo in questo genere musicale. Nel 2018 con il brano Tu si’ a fine do’ munno ottiene la popolarità. Il brano ha raggiunto oltre 125 milioni di visualizzazioni su YouTube e ha vinto il disco d’oro e doppio disco di platino. Grazie alla sua vivacità e la sua carica esplosiva, Angelo raggiunge un grande successo, i suoi tour e concerti coinvolgono centinaia di fan. L’Isola sarebbe un’altra sfida da affrontare con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto. Non teme il confronto con gli altri naufraghi, anzi è pronto a mettersi in gioco e mostrare i suoi sani principi. 33 anni. Ex tennista. Nata a Macerata da genitori argentini, entrambi di origine italiana. Inizia a praticare tennis all’età di 5 anni. La sua è stata una carriera di successi e soddisfazioni, ma anche di difficoltà e di infortuni. Nel 2021 è stata la vincitrice del Canada Open. É stata la seconda italiana ad aver vinto un torneo di categoria WTA 1000. Durante la sua carriera ha complessivamente vinto tre tornei WTA, su nove finali disputate, ed è stata numero 1 d'Italia per cinque stagioni consecutive. È una delle cinque tenniste italiane ad avere giocato i quarti di finale del Torneo di Wimbledon. Nel maggio del 2024, senza alcun preavviso, ha detto addio al mondo del tennis. Ora sta cercando la sua strada e ha dei progetti in lavorazione che coinvolgono diversi ambiti, tra cui lo sport, la cucina e la moda. Attualmente vive a Buenos Aires. L’Isola sarebbe la sua prima esperienza televisiva, ha una grande voglia di mettersi in gioco e provare esperienze nuove. L’Isola sarebbe un’altra sfida da affrontare con la determinazione che l’ha sempre contraddistinta. Non teme il confronto con gli altri naufraghi, anzi è pronta a mettersi in gioco e mostrare i suoi sani principi. 38 anni. Imprenditrice, organizzatrice di eventi e influencer. É diventata nota al grande pubblico nel 2009 quando ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne. Prima come corteggiatrice, poi come tronista. Nel 2020 ha preso parte al Grande Fratello Vip, arrivando fino alla semifinale. Ancora oggi ha un grande seguito, il suo profilo Instagram ha un milione di follower. Ha un suo brand di abbigliamento made in Italy ed è appassionata di musica e teatro. Non ha mai nascosto il suo modo di essere, anche davanti alle telecamere, è una donna forte, decisa e molto istintiva, visceralmente legata alla sua città. Sull’Isola porterà tutta sé stessa, senza paure e freni. È un’esperienza a cui non vuole rinunciare, nonostante sia certa che la più grande difficoltà sia il distacco dalla sua famiglia. 23 anni. Ballerino otto volte campione italiano di latino- americano. Cresce con mamma, nonni e suo fratello minore ad Adrano, in provincia di Catania. Si è appassionato alla danza sin da piccolo, iniziando a studiare latinoamericano. Ha frequentando la scuola di Raimondo Todaro, suo insegnante sin dall'inizio. Negli anni ha gareggiato nei campionati italiani, rappresentando il paese ai Mondiali e agli Europei. Nel 2022, approda alla scuola di Amici, raggiungendo il serale proprio nel team di Raimondo Todaro. Il suo percorso nella scuola si conclude a un passo della semifinale. Si è sempre contraddistinto per il suo carattere deciso e ambizioso, ma anche per il suo lato ironico; caratteristiche che porterà anche sull’Isola. 29 anni. È il figlio di Rocco Siffredi e Rózsa Tassi. Cresciuto a Budapest, ha frequentato la British International School e successivamente si è laureato in Economia. Dopo un'esperienza lavorativa in Svizzera come asset manager, ha intrapreso nuove strade. Ha fondato la sua moneta virtuale, la Ltx Tanox, e ha creato e gestisce tuttora due piattaforme digitali: la piattaforma di educazione sessuale Siffredi Academy, insieme al padre, e la piattaforma di ballo online DigiDance Studios. Nel 2023, ha partecipato al programma televisivo Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto la maestra Lucrezia Lando, con la quale ha una relazione stabile ancora oggi. Nonostante la notorietà della sua famiglia, mantiene un profilo riservato. L’Isola per lui non è solo un’avventura, è una sfida personale con il padre Rocco. 27 anni. Modella, make-up artist e attivista LGBTQ+. Per metà veneta e per metà argentina, lascia la provincia per trasferirsi a Milano con il sogno di diventare una modella e make-up artist, ma soprattutto per intraprendere la sua transizione. Il suo percorso ha inizio nel 2020 e si conclude nel 2023. Ha sempre condiviso la sua esperienza attraverso i social, con Fedez a Muschio selvaggio e come attivista nei programmi Zona Bianca e Controcorrente. Coraggiosa e intelligente, il suo percorso non è stato facile, non sentendosi mai abbastanza, ma adesso ha deciso di darsi un valore. L'esperienza all'Isola sarebbe un modo per farsi conoscere al di là del suo percorso di transizione. Vorrebbe riuscire a sentirsi finalmente parte di un gruppo.



Pubblicato il 7 Maggio 2025