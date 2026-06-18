Ismea, approvate dal cda le convenzioni con Agcm e Arsial

(Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione di Ismea ha approvato, nella seduta di ieri, due nuove convenzioni con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e con Arsial, L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio. Le intese si inseriscono nel quadro delle attività istituzionali dell’Istituto e, in coerenza con gli indirizzi del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, confermano il ruolo di Ismea quale soggetto tecnico a supporto delle amministrazioni pubbliche, degli enti territoriali e delle autorità indipendenti, con particolare riferimento alla conoscenza dei mercati agricoli e alimentari, alla trasparenza delle filiere e alla corretta valorizzazione del patrimonio fondiario e immobiliare. La convenzione con Agcm prevede la collaborazione di Ismea nell’ambito di un’attività di rilevazione ed elaborazione di dati e informazioni relativi ai mercati agricoli e alimentari. In particolare, l’Istituto contribuirà alla realizzazione di un’indagine sulle modalità di contrattazione tra catene della grande distribuzione organizzata e fornitori di prodotti alimentari, attraverso la somministrazione di un questionario a un campione di imprese del settore. Ismea fornirà inoltre dati utili alla ricostruzione della catena del valore lungo una o più filiere agroalimentari individuate congiuntamente con l’Autorità. La convenzione con Arsial disciplina invece le modalità di conferimento e svolgimento degli incarichi tecnico-estimativi relativi agli immobili di proprietà dell’Agenzia regionale, nonché degli eventuali riesami delle valutazioni effettuate dalle strutture operative di Arsial. L’accordo punta ad assicurare tracciabilità procedurale, chiarezza dei ruoli, terzietà tecnica e coerenza con le finalità pubbliche connesse alla gestione, valorizzazione ed eventuale alienazione del patrimonio immobiliare. "Le convenzioni approvate confermano la capacità di Ismea di mettere competenze tecniche, dati e strumenti di analisi al servizio del sistema pubblico e delle filiere agroalimentari”, dichiara il presidente di Ismea, Livio Proietti. “Trasparenza dei mercati, corretta informazione economica e valorizzazione del patrimonio agricolo sono ambiti nei quali l’Istituto offre un contributo qualificato, rafforzando la collaborazione con le istituzioni e sostenendo decisioni fondate su analisi solide, indipendenti e orientate all’interesse generale”. Con queste iniziative Ismea consolida il proprio ruolo di riferimento nazionale per l’analisi dei mercati agricoli e alimentari, per il supporto tecnico alle politiche pubbliche e per la promozione di strumenti conoscitivi utili alla competitività, alla trasparenza e allo sviluppo del sistema agroalimentare italiano.

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Pubblicato il 18 Giugno 2026