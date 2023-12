Islanda, erutta vulcano a Grindavik: evacuate migliaia di persone – Video diretta

(Adnkronos) – E' iniziata in Islanda l’eruzione di un vulcano nei pressi di Grindavik, un’area a sud della capitale Reykjavik. La lava è iniziata a fuoriuscire da una fessura nella superficie terrestre lunga circa 3,5 km intorno alle 22.17 (ora locale) a seguito di un terremoto che si è verificato alle 21, ha fatto sapere il servizio meteorologico islandese. L'eruzione avviene dopo settimane di intensa attività sismica, per questo nei giorni scorsi quasi 4.000 persone sono state evacuate dalla cittadina di pescatori di Grindavik. Per documentare l'eruzione, le autorità hanno installato una serie di telecamere nelle vicinanze. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Dicembre 2023