A Campobasso, presso la sede dell’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise è stato siglato un protocollo d’intesa tra i comuni di Rignano Garganico e Cagnano Varano, il comune molisano di Filignano e il Parco dell’Olivo di Venafro, per l’iscrizione del “Parco delle Pietre” nel Registro nazionale dei paesaggi rurali del Ministero dell’Agricoltura.“I territori di tali comuni conservano vere e proprie opere d’arte come i muretti a secco, un tempo utilizzati da pastori e agricoltori come confini di sentieri o terreni, ma anche come ricoveri per uomini e per animali, per non parlare dei trulli o altre costruzioni in pietra.

Tale partenariato si propone di collegare in rete i citati Comuni al fine di creare opportunità di sviluppo socioeconomico e culturale. Molti altri comuni potrebbero associarsi”, lo ha affermato l’On. Nunzio Angiola di Azione.

“Ho rappresentato ai presenti lo sforzo che il Governo, anche su mio forte impulso, sta facendo per le aree interne del Paese e i piccoli borghi. Di recente altre preziose risorse per 300 milioni di euro sono arrivate dal c.d. “Fondo complementare” che si aggiungono agli 825 milioni di euro stanziati dal PNRR. Se consideriamo ulteriori 1,02 miliardi di euro per l’ “attrattività dei borghi”, siamo in tutto a 2,127 miliardi di euro”, ha aggiunto Angiola.

Angiola ha continuato ringraziando Maurizio Varriano, Presidente nazionale dei Borghi di Eccellenza, per l’invito e salutando il sindaco di Rignano Luigi di Fiore e Cagnano Varano Michele di Pumpo, oltre all’ex sindaco di San Giovanni Costanzo Cascavilla, che erano presenti. “Mi auguro che questi partenariati riescano a dare maggiore dignità ai piccoli borghi pugliesi che, di frequente, non riescono a fare “massa critica”, per veicolare le proprie istanze in quei consessi in cui vengono prese le decisioni più importanti”, ha concluso Angiola.

